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Социум

Общегородская сейсмотренировка пройдёт в Алматы 2 декабря

Жителей просят соблюдать спокойствие. Иллюстративное изображение с сайта Pixabay Второго декабря в 11:00 в Алматы пройдёт плановая общегородская сейсмотренировка. Уже с сегодняшнего дня начнётся оповещение по теле- и радиоканалам. - В день сейсмотренировки будет задействована городская система оповещения путём запуска сирено-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов, а также будет рассылка push-уведомлений через приложение Darmen, - сообщил исполняющий обязанности ДЧС Алматы Ерлан Алибеков на брифинге в РСК. Основным учебным местом определён ТРК ADK. Там развернут палаточный лагерь, пол
Дана Рахметова
Общегородская сейсмотренировка пройдёт в Алматы 2 декабря
Жителей просят соблюдать спокойствие.
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Сирены включат в Алматы 30 сентября
Иллюстративное изображение с сайта Pixabay Второго декабря в 11:00 в Алматы пройдёт плановая общегородская сейсмотренировка. Уже с сегодняшнего дня начнётся оповещение по теле- и радиоканалам.
- В день сейсмотренировки будет задействована городская система оповещения путём запуска сирено-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов, а также будет рассылка push-уведомлений через приложение Darmen, - сообщил исполняющий обязанности ДЧС Алматы Ерлан Алибеков на брифинге в РСК.
Основным учебным местом определён ТРК ADK. Там развернут палаточный лагерь, полевую кухню, пункты питания и продовольственного снабжения. Тренировки также пройдут во всех объектах образования, здравоохранения и ТРЦ.
- В связи с тем, что сейсмотренировка проводится в холодное время года, просим горожан эвакуироваться тепло одетыми. Основной целью сейсмотренировки является повышение уровня подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы население заранее определило маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили тревожные чемоданчики, - заключил Алибеков.
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Алматы

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