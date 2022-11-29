Общегородская сейсмотренировка пройдёт в Алматы 2 декабря

Жителей просят соблюдать спокойствие. Иллюстративное изображение с сайта Pixabay Второго декабря в 11:00 в Алматы пройдёт плановая общегородская сейсмотренировка. Уже с сегодняшнего дня начнётся оповещение по теле- и радиоканалам. - В день сейсмотренировки будет задействована городская система оповещения путём запуска сирено-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов, а также будет рассылка push-уведомлений через приложение Darmen, - сообщил исполняющий обязанности ДЧС Алматы Ерлан Алибеков на брифинге в РСК. Основным учебным местом определён ТРК ADK. Там развернут палаточный лагерь, пол