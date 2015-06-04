Обществу инвалидов «Арба» подарили автомобиль в Уральске

Сегодня, 4 мая, компания «UNISERV» вручила ключи от специализированного автомобиля председателю ОО «Арба». Добрые дела В начале этого года была объявлена благотворительная акция «20 добрых дел», в которой приняли участие многие предприниматели и организации. Одной из них оказалась компания «UNISERV». Стоит отметить, что компания долгие годы активно участвует в социальной жизни города, оказывает помощь больным детям, детям из малообеспеченных семей и общественным объединениям людей с ограниченными возможностями. В виде благотворительной помощи обществу «Арба» был презентован и специализированны