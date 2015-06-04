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Социум

Обществу инвалидов «Арба» подарили автомобиль в Уральске

Сегодня, 4 мая, компания «UNISERV» вручила ключи от специализированного автомобиля председателю ОО «Арба». Добрые дела В начале этого года была объявлена благотворительная акция «20 добрых дел», в которой приняли участие многие предприниматели и организации. Одной из них оказалась компания «UNISERV». Стоит отметить, что компания долгие годы активно участвует в социальной жизни города, оказывает помощь больным детям, детям из малообеспеченных семей и общественным объединениям людей с ограниченными возможностями. В виде благотворительной помощи обществу «Арба» был презентован и специализированны
Marat
Обществу инвалидов «Арба» подарили автомобиль в Уральске
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Сегодня, 4 мая, компания «UNISERV» вручила ключи от специализированного автомобиля председателю ОО «Арба». Добрые дела В начале этого года была объявлена благотворительная акция «20 добрых дел», в которой приняли участие многие предприниматели и организации. Одной из них оказалась компания «UNISERV». Стоит отметить, что компания долгие годы активно участвует в социальной жизни города, оказывает помощь больным детям, детям из малообеспеченных семей и общественным объединениям людей с ограниченными возможностями. В виде благотворительной помощи обществу «Арба» был презентован и специализированный автомобиль «Газель». - Главным для меня всегда было то, что если есть возможность, помогать тем, кто нуждается в этом, - говорит генеральный директор компании Нургазы САТБАЕВ. – Что касается общества «Арба», то я не перестаю восхищаться мужеством этих людей, их желанием и стремлением жить достойно, не сдаваться перед трудностями. Сегодня мы решили оказать им помощь и подарить специализированный автомобиль, а также в течение года наша компания будет оплачивать заработную плату водителю автомобиля в размере 50 тысяч тенге. Не остались в стороне и другие предприниматели. Так, директор ТОО «Монтаж Техсервис» вручили Гульмире БАТПАКУЛОВОЙ сертификат на 1000 литров бензина. Также в этот день заместитель акима области Бахтияр МАКЕН вручил два ноутбука, которые в День открытых дверей в ОО «Арба» обещал презентовать глава области. Мы без дела не сидим В этом году общество «Арба» отметило свое шестилетие. В общество входит более 100 людей с ограниченными возможностями, которые не унывают и развивают общее дело. Так, в этом году здесь открылся массажный кабинет, мини-швейный цех и многое другое. - Мы благодарны всем, кто помогает и поддерживает нас, - говорит председатель ОО «Арба» Гульмира БАТПАКУЛОВА. - Своими силами мы, конечно, не могли бы приобрести такую технику. Сегодня нам сделали такой подарок - специализированный автомобиль, который уже оборудован под наши коляски, плюс у нас не будет расхода ни на бензин, ни на зарплату водителю. Хорошо, что есть такие люди, в чьих сердцах живет чуткость и милосердие. Но и сами без дела сидеть не любим. В прошлом году открыли мини-швейный цех, где работают 6 наших девушек. Сейчас мы шьем постельное белье, корпе, платья, рабочие рукавицы и комбинезоны, а также выполняем мелкий ремонт одежды. Принимаем заказы как от частных лиц, так и организаций. Большие планы на будущее Также в этом году сбылась еще одна мечта членов общества «Арба» - они открыли свой собственный массажный кабинет. Кстати, массажный кабинет был открыт при поддержке корейского этнокультурного объединения как  благотворительный проект также в рамках акции «20 добрых дел» в честь юбилея Ассамблеи народа Казахстана. - Мы давно хотели открыть такой кабинет, чтобы, во-первых, у каждого из нас была возможность пройти курс массажа, поверьте, для нас это очень важно, так как нарушено кровоснабжение в нижних конечностях, а курс массажа - это недешевое удовольствие, - продолжает рассказывать об успехах  общества Гульмира. – Во-вторых, это прекрасная возможность реализовать себя, найти применение своим силам. Обучение корейской технике массажа с нетрадиционными элементами прошли 5 девушек из нашего общества, которых обучал врач-массажист Виталий АН. Сейчас девушки могут провести сеанс массажа всем желающим. Поэтому, чтобы не быть голословными, приглашаем всех желающих прийти на массаж к нам. Также у нас работает компьютерный класс, где также наши члены общества проводят обучение азам компьютерных программ. Потихоньку движемся вперед. Задумок еще много и мы хотим их воплотить в жизнь. Думаю, что если человек чего-то по-настоящему захочет, то обязательно достигнет.
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автомобиль Общество инвалидов

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