Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Обвиняемый в мошенничестве полицейский отделался штрафом в ЗКО

Заместитель начальника РОВД Жанибекского района Медет Бисаков подозревается в мошенничестве. Он потребовал у главы крестьянского хозяйства 400 тысяч тенге. Взамен полицейский пообещал дальнейшее покровительство в течение года.
Арайлым Усербаева
Обвиняемый в мошенничестве полицейский отделался штрафом в ЗКО

В начале октября стало известно, что заместитель начальника РОВД Жанибекского района Медет Бисаков подозревается в мошенничестве. Он потребовал у главы крестьянского хозяйства 400 тысяч тенге. Взамен полицейский пообещал дальнейшее покровительство в течение года. При этом он пожелал получить первую часть в августе, а вторую - в сентября.  

Как сообщили в пресс-службе областного суда, в Жанибекском районном суде рассмотрели это уголовное дело. Бисакову официально предъявили обвинение в покушении на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. 

Прокурор во время суда поддержал обвинение в полном объеме и просил назначить виновному наказание в виде лишения свободы. Потерпевший, а именно глава крестьянского хозяйства, просил оставить решение на усмотрение суда. Сам подсудимый и его адвокат просили не лишать подсудимого свободы и назначить ему штраф. 

Смягчающими вину обстоятельствами суд признал признание вины, добровольное возмещение имущественного вреда, наличие малолетних детей, один из которых инвалид с детства, отсутствие судимости и положительную характеристику. А вот то, что Бисаков нарушил присягу и профессиональную клятву стало отягчающим вину обстоятельством. 

Таким образом суд признал подсудимого виновным и  назначил наказание в виде штрафа в три миллиона тенге. Кроме этого отныне ему пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article