Обвиняемый в мошенничестве полицейский отделался штрафом в ЗКО

Заместитель начальника РОВД Жанибекского района Медет Бисаков подозревается в мошенничестве. Он потребовал у главы крестьянского хозяйства 400 тысяч тенге. Взамен полицейский пообещал дальнейшее покровительство в течение года.

В начале октября стало известно, что заместитель начальника РОВД Жанибекского района Медет Бисаков подозревается в мошенничестве. Он потребовал у главы крестьянского хозяйства 400 тысяч тенге. Взамен полицейский пообещал дальнейшее покровительство в течение года. При этом он пожелал получить первую часть в августе, а вторую - в сентября.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, в Жанибекском районном суде рассмотрели это уголовное дело. Бисакову официально предъявили обвинение в покушении на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

Прокурор во время суда поддержал обвинение в полном объеме и просил назначить виновному наказание в виде лишения свободы. Потерпевший, а именно глава крестьянского хозяйства, просил оставить решение на усмотрение суда. Сам подсудимый и его адвокат просили не лишать подсудимого свободы и назначить ему штраф.

Смягчающими вину обстоятельствами суд признал признание вины, добровольное возмещение имущественного вреда, наличие малолетних детей, один из которых инвалид с детства, отсутствие судимости и положительную характеристику. А вот то, что Бисаков нарушил присягу и профессиональную клятву стало отягчающим вину обстоятельством.

Таким образом суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в три миллиона тенге. Кроме этого отныне ему пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе.

Приговор суда не вступил в законную силу.