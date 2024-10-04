Как сообщили в пресс-службе областного суда, районный суд Жанибекского района отправил заместителя начальника РОВД, майора полиции Медета Бисакова под домашний арест. Его подозревают в мошенничестве.

Так, 24 августа Бисаков потребовал у главы крестьянского хозяйства 400 тысяч тенге. Взамен полицейский пообещал дальнейшее покровительство в течение года. При этом он пожелал получить первую часть в августе, а вторую - в сентября.

– Потерпевший занимался разведением скота, продажей и перепродажей КРС и решил, что такая поддержка ему понадобится. Сельчанин согласился на условия Бисакова, и 28 августа отдал последнему 200 тысяч тенге, - сообщили в областном суде.

Однако позже сельчанин понял, что требования Бисакова являются незаконными и обратился в антикоррупционную службу. 14 сентября полицейского задержали с поличным при получении оставшейся части оговоренной суммы.

Теперь Бисакову грозит уголовная ответственность по статье мошенничество. Во время досудебного расследования майор полиции будет находиться под домашним арестом.