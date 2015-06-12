Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

Обвиняемого во взрыве в алматинском колледже преподавателя осудили на два года

В Алмалинском районном суде по уголовным делам Алматы огласили приговор фигурантам дела о взрыве гранаты в колледже моды и дизайна, передает Today.kz. Фото с сайта Today.kz Рассмотрев данное дело, судья Нариман Бегалиев признал Габита Карабалаева виновным по статье 287 части 3 УК РК к двум годам лишения свободы, по статье 104 части 1 УК РК к одному году лишения свободы. В силу поглощения более строгого наказания менее строгим, в итоге Карабалаев был приговорен к двум годам лишения свободы. Бывший преподаватель НВП Юрий Гавриленко и преподаватель НВП Серик Баймульдинов также были признаны винов
Marat
Обвиняемого во взрыве в алматинском колледже преподавателя осудили на два года
В Алмалинском районном суде по уголовным делам Алматы огласили приговор фигурантам дела о взрыве гранаты в колледже моды и дизайна, передает Today.kz.
Фото с сайта Today.kz
Фото с сайта Today.kz
 Фото с сайта Today.kz Рассмотрев данное дело, судья Нариман Бегалиев признал Габита Карабалаева виновным по статье 287 части 3 УК РК к двум годам лишения свободы, по статье 104 части 1 УК РК к одному году лишения свободы. В силу поглощения более строгого наказания менее строгим, в итоге Карабалаев был приговорен к двум годам лишения свободы. Бывший преподаватель НВП Юрий Гавриленко и преподаватель НВП Серик Баймульдинов также были признаны виновными по статье 287 части 3 УК РК и приговорены к штрафу в размере 991 тысячи тенге. Обжаловать приговор можно в течение 15 суток. Напомним, взрыв в колледже моды и дизайна города Алматы прогремел на уроке НВП 17 ноября 2014 года в 8:40 часов. Из материалов дела следует, что Габит Карабалаев проводил учебные занятия по начальной военной подготовке в группе №9 первого курса колледжа. Он демонстрировал учащимся структуру гранаты РГД-5, которую якобы получил от бывшего преподавателя НВП Юрия Гавриленко. Габит Карабалаев передал гранату, которая оказалась боевой, учащимся для ее осмотра, предупредив их о том, что нельзя выдергивать запал. Во время перемены он оставил боеприпас на парте. В это время один из студентов выдернул чеку, вследствие чего произошел взрыв. В результате от полученных травм скончалась 16-летняя студентка, еще 12 человек получили ранения.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article