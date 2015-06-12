Обвиняемого во взрыве в алматинском колледже преподавателя осудили на два года

В Алмалинском районном суде по уголовным делам Алматы огласили приговор фигурантам дела о взрыве гранаты в колледже моды и дизайна, передает Today.kz. Фото с сайта Today.kz Рассмотрев данное дело, судья Нариман Бегалиев признал Габита Карабалаева виновным по статье 287 части 3 УК РК к двум годам лишения свободы, по статье 104 части 1 УК РК к одному году лишения свободы. В силу поглощения более строгого наказания менее строгим, в итоге Карабалаев был приговорен к двум годам лишения свободы. Бывший преподаватель НВП Юрий Гавриленко и преподаватель НВП Серик Баймульдинов также были признаны винов