Обвиняемый в сепаратизме житель Уральска покинул страну
При этом во время следствия Максим Яковченко находился под подпиской о невыезде, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Сегодня, 14 октября, в Уральском городском суде должно было пройти судебное заседание по уголовному делу в отношении 35-летнего уроженца посёлка Федоровка Максима Яковченко. Он обвиняется сразу по двум статьям уголовного кодекса - сепаратизм и разжигание межнациональной розни. Его публикации в социальной сети вызвали общественный резонанс.
Дело передали в Уральский городской суд, однако обвиняемый 11 октября не явился на главное судебное разбирательство, и судья Найля Джунусова вынесла постановление о принудительном приводе. Из ответа на запрос суда в областной центр психического здоровья следует, что Яковченко на стационарном лечении не находился.
Сегодня, 14 октября, Максим Яковченко вновь проигнорировал суд. Не смогли его найти по месту жительства и сотрудники полиции. Он несколько недель назад продал дом, и со слов соседей, давно не появлялся там. Местонахождение Яковченко установить также не удалось.
– Из сообщения департамента пограничной службы КНБ РК по ЗКО выяснилось, что Максим Яковченко 21 сентября в 13:57 пересёк государственную границу через пункт пропуска «Сырым» в направлении Уральск - Самара, - зачитала судья Найля Джунусова.
Прокурор Сырдаш Зихруллаев заявил ходатайство и попросил суд объявить Максима Яковченко в розыск и изменить меру пресечения в отношении него на «содержание под стражей».
– Принимая во внимание то обстоятельство, что подсудимый Яковченко, находясь под мерой пресечения «подписка о невыезде и надлежащем поведении», в суд не является, его местонахождение установить невозможно, скрылся в неизвестном направлении, по месту жительства не проживает, считаю необходимым ходатайство прокурора удовлетворить, объявить Яковченко в розыск и изменить меру пресечения, - сказала судья.
Уголовное дело также было приостановлено и возвращено прокурору. Постановление будет направлено для исполнения в департамент полиции.
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