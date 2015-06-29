Обвиняемый в убийстве в клубе «Чукотка» признан виновным

Фото с сайта informburo.kz Александр Кузнецов признан виновным в убийстве по неосторожности. Такой приговор вынесен сегодня, 29 июня, в Алматы, сообщает informburo.kz. К 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении приговорил Александра Кузнецова Медеуский районный суд Алматы. Приговор пока не вступил в законную силу, у Александра и его адвоката есть 15 дней, чтобы подать апелляцию. В своём последнем слове Кузнецов заявил, что действовал в пределах необходимой самообороны и виновным себя не признаёт. Напомним, в марте этого в клубе "Чукотка" произошёл конфликт между нес