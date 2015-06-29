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Обвиняемый в убийстве в клубе «Чукотка» признан виновным

Фото с сайта informburo.kz Александр Кузнецов признан виновным в убийстве по неосторожности. Такой приговор вынесен сегодня, 29 июня, в Алматы, сообщает informburo.kz. К 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении приговорил Александра Кузнецова Медеуский районный суд Алматы. Приговор пока не вступил в законную силу, у Александра и его адвоката есть 15 дней, чтобы подать апелляцию. В своём последнем слове Кузнецов заявил, что действовал в пределах необходимой самообороны и виновным себя не признаёт. Напомним, в марте этого в клубе "Чукотка" произошёл конфликт между нес
Marat
Обвиняемый в убийстве в клубе «Чукотка» признан виновным
Фото с сайта informburo.kz
Фото с сайта informburo.kz
 Фото с сайта informburo.kz Александр Кузнецов признан виновным в убийстве по неосторожности. Такой приговор вынесен сегодня, 29 июня, в Алматы, сообщает informburo.kz. К 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении приговорил Александра Кузнецова Медеуский районный суд Алматы. Приговор пока не вступил в законную силу, у Александра и его адвоката есть 15 дней, чтобы подать апелляцию. В своём последнем слове Кузнецов заявил, что действовал в пределах необходимой самообороны и виновным себя не признаёт. Напомним, в марте этого в клубе "Чукотка" произошёл конфликт между несколькими посетителями, который перешёл в драку и закончился гибелью 37-летнего Сырыма Мураткалиева. Обвиняемый в его убийстве 27-летний Александр Кузнецов делал упор на том, что действовал в пределах необходимой самообороны, поскольку инициаторами столкновения был покойный Мураткалиев и его друг Евгений Фролов, а Мураткалиев пустил в ход нож, вынудив Кузнецова защищать свою жизнь. Следствие этот факт подтвердило, нож приобщён к делу, и в настоящий момент в отношении Фролова ведётся досудебное расследование по статье "Хулиганство". Родственники погибшего обвиняли Кузнецова в агрессивном поведении, склонности к насилию, неонацистских взглядах, а также в деструктивных музыкальных пристрастиях, требуя с него материальную компенсацию в размере трёх квартир и 19,5 миллионов тенге. Досудебное расследование и судебный процесс по этому делу привлекли широкое внимание СМИ и общественности, спровоцировав горячую дискуссию о праве на самооборону.

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