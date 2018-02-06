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Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали в аварии на трассе Астрахань-Актобе

Несчастный случай произошел в воскресенье, 4 февраля, в 18.00 на трассе международного значения Астрахань - Актобе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото их архива "МГ" По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, в ДТП, которое произошло на участке трассы в Исатайском районе, погиб 1 человек. - В настоящее время назначен ряд экспертиз, проводится досудебное расследование по статье 345 часть 3 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. Как ст
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Один человек погиб и двое пострадали в аварии на трассе Астрахань-Актобе
Несчастный случай произошел в воскресенье, 4 февраля, в 18.00 на трассе международного значения Астрахань - Актобе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото их архива "МГ" По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, в ДТП, которое произошло на участке трассы в Исатайском районе, погиб 1 человек. - В настоящее время назначен ряд экспертиз, проводится досудебное расследование по статье 345 часть 3 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. Как стало известно порталу из собственных источников, еще двое пострадавших были госпитализированы. Другие подробности аварии в полиции не уточнили. Ерлан ОМАРОВ  
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