Один миллиард тенге выделили на освещение четырех улиц Уральска

По словам акима Уральска, в городе освещение имеется на 222 км улиц, тогда как без освещения остаются 147 км городских улиц.

- Поэтому основной приоритет отдаем неосвещенным улицам. В 2023 году было установлено оборудование наружного и архитектурного освещения на 40 объектах, освещено 13 улиц. На эти работы было выделено около 1,6 млрд тенге. В этом году завершаем работы по освещению четырех улиц на сумму около одного миллиарда тенге, - рассказал Мурат Байменов на встрече с населением.

В следующем году освещение планируется установить на улицах Жангирхана, С.Датова, Гагарина и Курмангазы.