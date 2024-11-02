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Социум Экономика

Один миллиард тенге выделили на освещение четырех улиц Уральска

Не освещенными остаются 147 км городских улиц.
Дана Рахметова
Один миллиард тенге выделили на освещение четырех улиц Уральска

По словам акима Уральска, в городе освещение имеется на 222 км улиц, тогда как без освещения остаются 147 км городских улиц. 

- Поэтому основной приоритет отдаем неосвещенным улицам. В 2023 году было установлено оборудование наружного и архитектурного освещения на 40 объектах, освещено 13 улиц. На эти работы было выделено около 1,6 млрд тенге. В этом году завершаем работы по освещению четырех улиц на сумму около одного миллиарда тенге, - рассказал Мурат Байменов на встрече с населением. 

В следующем году освещение планируется установить на улицах Жангирхана, С.Датова, Гагарина и Курмангазы. 

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