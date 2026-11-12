Оформили в залог и угнали за границу: 56 машин вывезли из Казахстана по серой схеме

В отделы полиции доставили 48 человек, а шестерых предполагаемых организаторов группы водворили в изолятор временного содержания.

Масштабную схему мошенничества с автомобилями, оформленными на подставных лиц, раскрыли в МВД. По данным ведомства, за границу успели вывезти 56 машин.

Оперативные мероприятия одновременно прошли сразу в десяти регионах страны. В отделы полиции доставили 48 человек, а шестерых предполагаемых организаторов группы водворили в изолятор временного содержания.

- Злоумышленники оформляли автомобили в залог на подставных лиц через банки второго уровня и микрокредитные организации. После получения автомобилей их вывозили за пределы Казахстана для последующей перепродажи. По предварительным данным, таким способом за границу было вывезено 56 автомобилей, - сообщили в полиции.

Работу криминальной цепочки удалось полностью остановить, а новые эпизоды аферы - предотвратить. Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего и принимают меры, чтобы разыскать и вернуть вывезенные за рубеж автомобили.

Ход расследования находится на контроле МВД.