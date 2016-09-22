регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния;

назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком; назначение социальной выплаты на случаи социальных рисков: утраты трудоспособности; потери кормильца; потери работы; потери дохода в связи с беременностью и родами, потери дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года;

постановка на очередь детей дошкольного возраста для направления в детские дошкольные организации.

Иллюстративное фото из архива "МГ" - В марте этого года министерство юстиции внесло изменения в стандарт госуслуги по регистрации рождения ребенка, согласно которым граждане должны подать заявление на регистрацию рождения ребенка в течение 3 рабочих дней. Для удобства казахстанцев мы рассмотрели возможность оказывать эту и сопутствующие ей услуги в виде композита, когда граждане могут подать заявления сразу на несколько услуг в родильных домах, - сообщил заместитель председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Медет КУМАРГАЛИЕВ. Композит коснется таких услуг как:Кроме того, получить готовое свидетельство о рождении родители смогут через 2 рабочих дня, не считая дня приема документов в ЦОНе, а информация касательно назначения пособий поступит клиенту посредством sms-сообщения на мобильный телефон. К слову, При рождении ребенка один из родителей имеет право на единовременное пособие и социальные выплаты по уходу за ребенком до достижения им одного года. Теперь два этих пособия можно оформить одним заявлением через портал электронного правительства. Например, если в течение двух лет средний ежемесячный доход составлял 60 тысяч тенге, то ежемесячное пособие составит 24 тысячи тенге. Для неработающих женщин размер ежемесячной социальной выплаты составит 5,76 МРП на первого, 6,81 МРП на второго, 7,85 МРП на третьего ребенка и 8,90 МРП на четвертого ребенка. Размер единовременного пособия в 2016 году составляет 31,41 МРП на первого, второго и третьего ребенка и 52,35 МРП на четвертого ребенка.