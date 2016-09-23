Фото из архива "МГ" Как стало известно, четверых учащихся Уральского политехнического колледжа госпитализировали с температурой и диареей еще 21 сентября. Еще троих с такими же симптомами в областную инфекционную больницу привезли вчера, 22 сентября. - Все ребята - учащиеся разных курсов. За медицинской помощью они обратились из дома, то есть никого из колледжа в больницу не забирали. У нас нет общежития, все ребята приходящие. Столовая в колледже есть, детям предоставляется одноразовое питание, но не всем учащимся, а только тем, в чьих семьях минимальный доход. И среди тех учащихся, которые в настоящее время находятся в больнице, есть те, которые у нас здесь не питались, - рассказал. Между тем, в областном управлении здравоохранения сообщили, что госпитализированным несовершеннолетним выставлен предварительный диагноз - ОРВИ с кишечным синдромом. - Дети поступили с температурой и диареей. В настоящее время они проходят лечение в областной инфекционной больнице. У них ОРВИ с вирусной диареей. Вчера в колледж выехала целая бригада из поликлиники. Мы осмотрели 146 контактных, все они здоровы. Дело в том, что начинается эпидсезон. Из-за резкого похолодания увеличилось число пациентов с простудными заболеваниями. К примеру, в настоящее время в инфекционную больницу поступают около 20 человек в сутки, - рассказала