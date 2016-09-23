Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом было заявлено в национальной палате предпринимателей ЗКО во время обсуждения вопросов в сфере земельных правоотношений. Как стало известно, 47% обращений от бизнесменов касаются именно земельных участков. Помимо этого были подняты вопросы неиспользования земли по целевому назначению. Еще в прошлом году вопросы обеспечения прозрачности в земельных правоотношениях были рассмотрены на расширенном заседании регионального совета палаты предпринимателей области. Тогда был разработан детальный план, в который внесли конкретные предложения, для того, чтобы организовать и обеспечить прозрачность работу земельной комиссии. - Вопросами земельных правоотношений палата предпринимателей занимается уже более года. Мы на имя акима города отправили предложения бизнесменов, сегодня мы хотим обсудить, как мы можем дальше работать, и как улучшить работу земельной комиссии, - рассказалМежду тем, в ходе прокурорской проверки были выявлены факты неиспользования на протяжении длительного времени земельных участков сельскохозяйственного назначения. - 444 гектара земли находятся в судебном процессе, то есть мы доказываем, что они не используются, но не все согласны с нашим решением, поэтому идут судебные процессы. Я думаю, что за этот год около 2000 гектаров мы вернем государству, - сообщилТакже прокурорами было выявлено 16 земельных участков коммерческого назначения, общей площадью 5 гектар, не осваиваемых по целевому назначению. - В 2015 году в местный исполнительный орган поступило 725 заявлений о предоставлении земельных участков коммерческого назначения, по 623 вынесены постановления о предоставлении, по 102 заявлениям отказано. За истекший период текущего года поступило 281 заявление, 205 из них удовлетворено, а по 76 отказано, - рассказалПо всем выявленным нарушениям в акимат города Уральск и управление по контролю за использованием и охраной земель внесены представления об устранении нарушений законности, путем возврата неиспользуемых земельных участков в собственность государства и привлечении виновных лиц к ответственности.