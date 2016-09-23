На протяжении трёх месяцев отдел информационно-аналитической работы и международного сотрудничества аппарата акима города Уральск совместно со студией Web-design провели определенную работу по модернизации сайта, к уже существующим разделам добавлены новые, создана. C начала года количество посетителей сайта uralsk.gov.kz в среднем составляет 250 человек в день. На блог акима города поступило 405 обращений: даны ответы на 393 обращений, 12 находятся на стадии рассмотрения. На блог обращаются с разными интересующими вопросами и просьбами, в основном консультативно-разъяснительного характера. Например, самыми актуальными являются вопросы, касающиеся жилья, с просьбой разъяснить жилищную Программу «Развитие регионов-2020» или же вопросы личного характера о состоянии очереди на жилье или землю. Большинство обращений поступают по коммунальным вопросам, где решение вопроса требует времени и привлечения сил коммунальных служб, работы городских маршрутов, предложения и просьб по благоустройству дворов, ремонт дорог, вопросы социального обеспечения, образования и очередности в детские сады. Официальный интернет-ресурс акимата города призван служить информационно-консультативным центром, центром доверия населения к исполнительной власти, взаимодействовать в упрощении процесса получения государственных услуг нашими горожанами, также в решении интересующих вопросов в обращениях жителей. На новом сайте будут отражены выступления, доклады, отчеты акима и руководителей отделов, информация о проводимых государственных закупках и др. В оформлении сайта преобладает зеленый цвет, который показывает нам природную характеристику нашего края, чистый и зеленый город. Ранее акиматом города презентована программа стратегического развития г.Уральск до 2020 года, основной миссией которой является чистый и зеленый город, город деловой активности и культурного туризма. Дизайн сайта стал удобнее и проще к восприятию. Сайт будет регулярно наполняться актуальными новостями в ходе деятельности акимата города и его подструктурных отделов и содержать самую свежую и важную информацию. Новый дополнительный домен сайта прост и быстро запоминается, что позволит посетить его с легкостью. На данный момент посещаемость сайта составляет в среднем 250 человек в день, из них - 65% пользователи ПК, 35 % -через смартфоны и планшеты. Учитывая, что почти 50% посетителей заходят на сайт через мобильные телефоны,сайт адаптирован для всех моделей смартфонов и планшетных устройств. На сайте предусмотрен раздел «Народный контроль», куда может обратиться любой житель города с сообщением о фактах правонарушений, с возможностью прикрепления видео либо фотоматериалов. На сайте предусмотрен городской онлайн советник, с помощью которого посетитель сможет получить ответы на интересующий его вопросы. Справочник удобен тем, что ответы на вопросы в данной рубрике разбиты по разделам, составлен в упрощенном варианте, т.е. общедоступен и понятен.