Задержание произошло сегодня, 22 сентября, около двух часов дня, на парковке около ресторана "Айдана" по проспекту Евразия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

По словам сотрудника службы экономического расследования департамента госдоходов ЗКО, на момент задержания в автомобиле "Ниссан" проходила передача денег за оформление поддельных бухгалтерских документов. - В машине осуществлялась передача фиктивных счет-фактур на сумму 30 млн тенге, - пояснил сотрудник ДГД. Стоит отметить, что сотрудники ДГД отправили лжепредпринимателя в ИВС.