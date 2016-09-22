Иллюстративное фото из архива "МГ" Июньский теракт в Актобе, как отметил заместитель генпрокурора Андрей Кравченко, показал серьезные недостатки в деятельности точек торговли гражданским оружием, когда террористам удалось беспрепятственно завладеть оружием и лишить жизни мирных граждан. После теракта силовики провели проверку всех субъектов оборота гражданского и служебного оружия. «Нарушения были выявлены в 50% таких магазинов. В одной трети охранных агентств, в более чем 50% служб инкассации. К ответственности было привлечено более 150 лиц», - добавил замгенпрокурора.