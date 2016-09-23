Иллюстративное фото из архива "МГ" Коммунальное предприятие готово к будущей зиме на 100 %. Однако долги потребителей ставят под угрозу начало отопительного сезона. Как выяснилось, в текущем году АО «Жайыктеплоэнерго» выделило почти 300 млн тенге на ремонт оборудования ТЭЦ, котельных и теплосетей. Сейчас все работы завершены, средства полностью освоены. Некоторые объекты уже подключены к теплоснабжению. - 29 объектов подключены, из них 16 детских садов, 9 учебных заведений и 4 объекта здравоохранения. Остальная масса к 1 октябрю будет заявки подавать, - рассказалВсе дома, которые обслуживаются КСК, в настоящий момент готовятся к зиме, однако проблем коммунальщикам доставляют, так называемые, бесхозные дома. - "Жайытеплоэнерго" поставляет тепло в 1164 дома, из них 804 дома - на обслуживании КСК. На сегодня промыты и опрессованы трубы 685 домов, из них 326 домов получили паспорт готовности. Между тем, у нас в городе 319 бесхозных дома, из них 137 обслуживаются старшими по дому, а 182 дома не имеют ответственных лиц, - сообщилПоставщикам газа АО "Жайыктеплоэнерго" задолжало около 400 млн тенге. - Не вовремя нам оплачивают за тепло, поэтому мы не можем оплатить за газ. Сейчас опять пришло письмо от АО "КазТрансГаз аймак" на отключение газа. Ситуация очень непростая, потому что у нас нет рычагов воздействия на должников, - продолжает Марат ИГАЛИЕВ. Погасить задолженность тепловики пообещали, как только потребители станут перечислять за потребленную тепловую энергию. Однако стоит заметить, что такая ситуация повторяется каждый год. Напомним, только за нынешний год АО "КазТрансГаз аймак" уже дважды подавал в суд на АО "Жайыктеплоэнерго" за долги предприятия за газ. Выяснилось, что тепловики задолжали за газ более полумиллиарда тенге и на них уже дважды подавали в суд, однако на процессе они смогли договориться и решили в порядке медиации.