Ежедневно на полигон ТБО привозят около 50 тонн мусора, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". eco plus (1) По слова директора ТОО "ЭКО-плюс" Ерика МАШБАЕВА, пока сортировку бытовых отходов рабочие выполняют вручную. - Сегодня начал работу наш мусоросортировочный комплекс, задачей которого является разделение отходов по видам. Работа комплекса строится следующим образом: мусор попадает на приемную площадку затем идет на две конвеерные линии. Восемь рабочих, которые стоят непостредственно на конвеере отбирают стекло, полиэтилен, пластик, бумагу и металл в разные контейнеры, а остальнве отходы идут на захоронение, - пояснил Ерик МАШБАЕВ. - Далее, те отходы, которые пригодны для дальнейшей переработке отправляются на мусороперерабатывающие заводы по всему Казахстану. Производственная мощность данного комплекса - 80-100 тысяч тонн мусора в год. Ежедневно мы сортируем около 20 тонн отходов. Кроме того, директор ТОО "ЭКО-плюс" отметил, что ежегодно количество принимаемого полигоном мусора растет. Если в 2015 году на свалку было привезено 55 тысяч тонн отходов, то за восемь месяцев 2016 года уже 43 тысячи тонн. - Все, что мы делаем сейчас на полигоне ТБО - за счет собственных средств компании. Ранее, когда свалка не была у нас в доверительном управлении из местного бюджета на ее содержание выделялось более 60 млн тенге. За 2015-2016 годы мы ни разу не попросили у администрации города и области денег, - заявил Ерик МАШБАЕВ. - Это первый этап модернизации работы полигона ТБО. В планах у нас построить здесь автоматизированный цех, где людям не придется вручную перебирать мусор. К слову, сейчас на мусоросортировочном комплексе работают 11 человек, однако уже через месяц, когда комплекс выйдет на полную мощность, на работу будут приняты еще девять рабочих. eco plus (2) eco plus (3) Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА 4Zjl-R7nLmc