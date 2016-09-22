По слова директора ТОО "ЭКО-плюс" Ерика МАШБАЕВА, пока сортировку бытовых отходов рабочие выполняют вручную. - Сегодня начал работу наш мусоросортировочный комплекс, задачей которого является разделение отходов по видам. Работа комплекса строится следующим образом: мусор попадает на приемную площадку затем идет на две конвеерные линии. Восемь рабочих, которые стоят непостредственно на конвеере отбирают стекло, полиэтилен, пластик, бумагу и металл в разные контейнеры, а остальнве отходы идут на захоронение, - пояснил Ерик МАШБАЕВ. - Далее, те отходы, которые пригодны для дальнейшей переработке отправляются на мусороперерабатывающие заводы по всему Казахстану. Производственная мощность данного комплекса - 80-100 тысяч тонн мусора в год. Ежедневно мы сортируем около 20 тонн отходов. Кроме того, директор ТОО "ЭКО-плюс" отметил, что ежегодно количество принимаемого полигоном мусора растет. Если в 2015 году на свалку было привезено 55 тысяч тонн отходов, то за восемь месяцев 2016 года уже 43 тысячи тонн. - Все, что мы делаем сейчас на полигоне ТБО - за счет собственных средств компании. Ранее, когда свалка не была у нас в доверительном управлении из местного бюджета на ее содержание выделялось более 60 млн тенге. За 2015-2016 годы мы ни разу не попросили у администрации города и области денег, - заявил Ерик МАШБАЕВ. - Это первый этап модернизации работы полигона ТБО. В планах у нас построить здесь автоматизированный цех, где людям не придется вручную перебирать мусор. К слову, сейчас на мусоросортировочном комплексе работают 11 человек, однако уже через месяц, когда комплекс выйдет на полную мощность, на работу будут приняты еще девять рабочих.4Zjl-R7nLmc