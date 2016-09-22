Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе прокуратуры ЗКО сообщили, что ветеринары с целью экономии личного времени в первую очередь вакцинируют животных крупных крестьянских хозяйств, в результате чего охватываются не все домашние животные малых крестьянских хозяйств и физических лиц. - Выявлены факты фиктивного заполнения актов о проведении вакцинации домашних животных. К примеру, по Бурлинскому району выявлено свыше 324 фактов не проведения вакцинации животных. Аналогичные факты составления фиктивных актов о вакцинировании животных были найдены в Чингирлауском, Жанибекском, Сырымском, Акжаикском, Каратюбинском, Жангалинском, Теректинском и Бокейординском районах, - пояснили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. - Кроме того, из-за несвоевременной вакцинации животных привело к заболеванию опасными видами болезней домашнего скота в Бокейординском районе.