Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, по результатам рассмотрения представления областной природоохранной прокуратуры министерством энергетики РК освобожден от занимаемой должности главный государственный экологический инспектор ЗКО Ерлан Сапаров. - Сапаров не принял меры к ТОО «Грин Аксай» за неоднократные нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан, выразившиеся в размещении опасных промышленных отходов в неустановленных на то меcтах. Заключение Сапарова о том, что промышленные отходы хранятся законно и нарушения экологического законодательства со стороны ТОО «Грин Аксай» не допущены, специалистами Комитета экологического регулирования в нефтегазовом комплексе министерства энергетики признано необоснованным. О лоббировании интересов ТОО «Грин Аксай» Сапаровым указывает следующий факт. Прокуратурой области Сапарову указывалось о принятии мер по приостановлению деятельности ТОО «Грин Аксай» в связи с продолжающимися нарушениями экологического законодательства. Однако им оно так не было исполнено. Только после вмешательства органов прокуратуры департаментом экологии по ЗКО внесено исковое заявление о приостановлении деятельности ТОО «Грин Аксай», - рассказали в прокуратуре. Как стало известно, решением специализированного межрайонного экономического суда иск департамента о приостановлении деятельности ТОО «Грин Аксай» удовлетворен, постановлением апелляционной коллегии ЗКО суда решение оставлено в силе, судебный акт вступил в законную силу. Компания "Грин Аксай" занималась размещением и утилизацией буровых шламов. В течение прошлого года и в начале нынешнего прокуроры выявили несколько фактов размещения ТОО "Грин Аксай" буровых отходов на землях сельскохозяйственного назначения на территории Бурлинского района.