Одним из домов, который проверяется чаще других, стало общежитие по улице Евразия, 89. По словам председателя КСК "Шанырак" Салтанат АМАНГАЛИЕВОЙ, у их дома имеется задолженность практически по всем коммунальным услугам, но выплачивать жильцы общежития их не собираются. - 8 августа мы получили паспорт готовности и теперь к отопительному сезону готовы. В доме по Евразия 89/1 у нас стоит отопительный счетчик, и жильцы не жалуются, экономия есть, - пояснила председатель КСК «Шанырак» Салтанат АМАНГАЛИЕВА. - К тому же здесь нет бомжей и тех, кто пьянствует. А в общежитии, которое находится рядом, полно должников, и никто долги платить не собирается. Как рассказала одна из жителей общежития по проспекту Евразия, 89 Татьяна ФРОЛОВА, за отопление она давно не платит. - Платить я вам за отопление не буду, 100 тысяч есть долг у меня, и мне все равно. Я лучше за свет буду платить, чем за отопление, - говорит жительница дома Татьяна ФРОЛОВА. Главный специалист отдела пожарного контроля ДЧС ЗКО Талгат ТЕМИРГАЛИЕВ уверен, что с наступлением холодов бомжи опять поселятся в подъездах и чердаках, где будут разжигать костры. - Бомжи в холодное время для ночлежек используют подъезды и чердаки в заброшенных домах, нередко в этих помещениях они разжигают костры, курят, поэтому мы проводим рейды по местам обитания таких людей, - заявил Талгат ТЕМИРГАЛИЕВ.