Апелляционную жалобу подал заказавший убийство любовницы экс-аким района в ЗКО
С жалобой в вышестоящую инстанцию обратилась и потерпевшая - Крестина САЛЕМГЕРИЕВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как сообщили в специализированном межрайонном уголовном суде ЗКО, апелляционную жалобу подали осужденный Женис СЕРИККАЛИЕВ и потерпевшая Крестина САЛЕМГЕРИЕВА. Ранее жалобу в апелляционную коллегию подавали подельники экс-акима КОЖАМУРАТОВ и ИСМАГАМБЕТОВ. Напомним, 23 февраля, как выяснилось впоследствии, на любовницу бывшего акима Теректинского района напали двое парней и нанесли ей множество ножевых ранений. Женщина выжила и опознала водителя начальника ЖКХ Теректинского района. Позже выяснилось, что Женис СЕРИККАЛИЕВ попросил своего друга начальника ЖКХ КОЖАМУРАТОВА убить любовницу, потому как у них есть совместная дочь, а женщина шантажировала его. КОЖАМУРАТОВ нанял своего водителя за 500 тысяч тенге, чтобы тот стал исполнителем заказа и убил девушку. 1 сентября в спецсуде был вынесен приговор экс-акиму Теректинского района Женису СЕРИККАЛИЕВУ, экс-начальнику районного ЖКХ КОЖАМУРАТОВУ и его водителю ИСМАГАМБЕТОВУ. По 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима получили СЕРИККАЛИЕВ и КОЖАМУРАТОВ. К 10 годам лишения свободы был приговорен ИСМАГАМБЕТОВ.