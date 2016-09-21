Иллюстративное фото с сайта www.info-tses.kz В рамках реализации 80 шага плана нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства и Государственной программы развития здравоохранения "Денсаулық" на 2016-2019 годы разработана и утверждена Дорожная карта по внедрению обязательного социального медицинского страхования в Республике Казахстан на 2016-2017 годы. В июне-июле этого года закончен первый этап информационно-разъяснительной работы среди медицинских работников области, по вопросам внедрения обязательного социального медицинского страхования. В ходе разъяснения были розданы раздаточные материалы в виде брошюр на государственном и русском языках. Недавно с участием профессора Куракбаева Курала Куракбаевича проведена информационно-разъяснительная работа среди населения, коллективов предприятий и НПО, руководителями частных компаний, работниками бюджетных организаций. Встреча с представителями бизнес-структур и работодателями запланирован в ноябре текущего года. Разработан график выездов в сельские населенные пункты. Также проводятся мероприятия по информированию и разъяснению среди широких слоев населения через СМИ. К слову, на сегодняшний день по области обучены и подготовлены – 408 спикеров, из них 15 представителей СМИ. Напоминим, заместитель руководителя Маншук АЙМУРЗИЕВА отметила, что внедрение медицинского страхования поможет управлению здравоохранения улучшить качество получаемых медицинских услуг. Так, к примеру, в области растет число людей, которым для лечения необходимо дорогостоящее оборудование, но того финансирования, которое выделяется государством, недостаточно, чтобы покрыть все расходы и купить такое оборудование. С введением обязательного медицинского страхования в нашей республике многие проблемы в сфере здравоохранения могут решиться. - Сейчас в области у нас увеличилась продолжительность жизни, увеличилась рождаемость и соответственно количество потребителей медуслуг стало больше. Введение такого вида получения медицинских услуг не значит, что все в поликлиниках будет платно. У нас так и останется пакет гарантированного бесплатного медобеспечения для определенных слоев категорий граждан. Кроме того, те, кто не в состоянии делать взносы по программе медстрахования, будут лечиться бесплатно. Это студенты, беременные, дети, инвалиды и еще ряд категорий, - заявила заместитель руководителя облздрава Маншук АЙМУРЗИЕВА. - Уже к 5 декабря мы должны будем сдать в министерство здравоохранения первые сведения о проходящей подготовке.