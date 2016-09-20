Все вопросы, которые были подняты в ходе заседания, сегодня, 20 сентября, касались сферы образования, но особое внимание все-таки уделили учителям. Коммунисты называют учителя главной действующей фигурой в системе образования и считают, что очень многое зависит от статуса педагога. К примеру, в странах с успешной системой образования у педагога высокий статус, его уровень знаний являются отличным стимулом для конкуренции в сфере образования. Особое внимание коммунисты просят уделить заработной плате учителей. Ведь, так называемое ежегодное повышение зарплаты преподавателям, не заметно на фоне ежегодного роста тарифов на коммунальные услуги и ростом цен на продукты питания. - Вследствие этого необходимо введение для работников образования льготных пенсий по выслуге лет, которая будет наступать после 25-летнего стажа работы. Уже выйдя на льготную пенсию, работники, исходя из состояния здоровья, сами будут решать, продолжать ему трудовую деятельность или нет. Льготная пенсия по выслуге лет есть у работников внутренних дел и военных, мы полагаем, что учителя и врачи заслужили подобное право, - заявилПо мнению коммунистов, педагогический труд является одним из самых напряженных видов деятельности с точки зрения интеллектуального и психологического напряжения, эмоциональных перегрузок, а средняя продолжительность жизни является одной из самых низких в стране. Такие слушания по проблемам образования проходят во всех областях, и проблем, как выяснилось, много. К примеру, широкой общественности до сих пор неизвестно, какие проблемы возникли в процессе внедрения 12-летнего образования, и как эти проблемы будут решаться. - В первую очередь, мы должны защитить права учителей, их статус и заработную плату, мы предлагаем приравнять учителей к госслужащим. Тогда у них будут возможности для нормальной работы. Необходимо привлекать на работу специалистов в сфере образования, которые вышли на пенсию, но не в школы приглашать, а в ВУЗы. У них опыта много, они вполне могли бы преподавать, - говоритКроме этого коммунисты, предлагают отменить ЕНТ. По их мнению, подготовка и участие в нем вызывает сильнейший эмоциональный стресс, как у школьников, так и учителей с родителями. К тому же сама форма тестирования не способна эффективно противостоять коррупционным правонарушениям, что доказывают ежегодные коррупционные скандалы. - Я работал учителем в школе, перед ЕНТ от меня требовалось, чтобы дети набрали наибольший балл по моему предмету и все. В 10-11 классе шли не уроки истории, а шло просто натаскивание по системе «вопрос-ответ». Дети просто учили даты, имена, факты, и после того как ребенок сдал ЕНТ, он забывал то, что учил, - отметил Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ.