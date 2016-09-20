Подозреваемый находится в ИВС г.Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". trup2212 (6) Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 19 сентября в 22.00 в дачном обществе "Вишенка" в колодезной яме  был обнаружен труп мужчины 1980 года рождения, замурованный в бетон. На теле погибшего были признаки насильственной смерти. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый - мужчина 1988 года рождения. В настоящее время он водворен в ИВС УВД г.Уральска, рассказали в пресс-службе ДВД. По данному факту было начато уголовное дело по статье 99 УК РК - "Убийство". Другие подробности преступления не разглашаются в интересах следствия. Напомним, вчера вечером в дачном обществе "Вишенка" был найден забетонированный труп мужчины.