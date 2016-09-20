Там расположен небольшой парк, который по словам жителей, был посажен еще в 70-ых годах прошлого века. - Никому ничего не сказали, не предупредили. Мы звонили в маслихат, в акимат, это было два месяца назад, когда они начали сюда воду тянуть, - возмущаются местные жители. Люди, уничтожающие деревья, показывают копию документа с разрешением от ЖКХ ПТ и АД г.Уральск на вырубку всего участка, «с компенсационным восстановлением путем посадки саженцев хвойных и лиственных пород высотой не менее 2-х метров, с предоставлением гарантийного письма», говорится в документе. Для чего на участке вырубают деревья, никто не объясняет. Между тем, разрешение ЖКХ никак не успокаивает жителей района. - Нет, чтобы здесь сделать действительно какой-нибудь садик для детей, они же здесь поставят мойку, ресторан или два коттеджа. Так что мы против! - говорит Татьяна Ситникова. - Я всю жизнь живу здесь и против того, чтобы эти насаждения уничтожили. Почему им дают разрешение на вырубку без согласия жильцов? - возмущается Людмила Меринова. Между тем, в ЖКХ ПТ и АД г.Уральск сообщили, что вырубка деревьев происходит на частной территории. - К нам обратился хозяин участка с актом на землю. Спил деревьев был согласован с нами при условии, что они высадят деревья в соотношении один к трем. Не обязательно, что саженцы будут высажены именно в том районе. Они будут высаживать деревья там, где мы скажем или предоставят нам саженцы. Это частная территория, все правоустанавливающие документы у них имеются, и отказать мы не могли, - прокомментировали в отделе ЖКХ.