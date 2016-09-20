Фото из архива "МГ" Сегодня, 20 сентября, в службе центральных коммуникаций при телеканале «Казахстан-Орал» отчитывался аким Теректинского района Мурат МУКАЕВ. По его словам, на сегодняшний день начата реализация проектов по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селах Акжаик, Юбилейное, Тукпай, Новая жизнь и Федоровка. Под индивидуальное жилищное строительство в районе будет предоставлено 1329 земельных участков. Правда, когда именно очередникам раздадут заветные 10 соток, глава района не уточнил. Также Мурат МУКАЕВ ответил на жалобы жителей сёл Пойма и Магистральный. Люди жалуются на сильный запах, который исходит с нефтеперерабатывающего завода BN Western Munaigas. - Была проведена проверка завода в поселке Магистральный, где люди жаловались на «сильный» запах, - рассказал аким. По его словам, запах был вызван некачественной партией сырья, и сейчас такой проблемы нет. Максим СЕМЕНЯК