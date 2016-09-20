По словам соседки, полицейские приехали на место ЧП около 21 часа ночи. - Уже темно было, когда приехали полицейские, вышла на улицу, чтобы узнать, что за шум и мне сказали, что в погребе у соседей был найден труп, который забетонировали, - пояснила жительница садоводческого общества. - Приезжали полицейские и спасатели. Я легла спать в 12 часов, а они еще сверлили там. В этом доме живет молодая девушка вместе со своим сожителем. Ночью, когда достали тело, хозяев увезли в полицию. Погреб находится на заднем дворе дачного участка. В настоящее время дом до сих пор обтянут лентой, хозяев нет. Другие подробности ЧП выясняются.