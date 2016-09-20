Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе акимата г.Уральск, сегодня, 20 сентября, для проведения дорожно-ремонтных работ будет закрыт участок дороги по улице Мусина (бывшая Пехотная) от ул.Абулхаир хана до ул.Курмангалиева. - Протяженность участка 0,4 км. Капитальный ремонт проводит подрядная организация ТОО "Айдана". Работы планируется завершить в ноябре нынешнего года, - сообщили в акимате. - Просим население отнестись с пониманием за причиненные временные неудобства. Объезд транспортных средств будет осуществляться по улиц Абулхаир хана и Курмангалиева. Деньги на капитальный ремонт были выделены из местного бюджета.