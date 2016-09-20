Участок дороги по улице Мусина от Абулхаир хана до Курмангалиева будет закрыт до ноября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе акимата г.Уральск, сегодня, 20 сентября, для проведения дорожно-ремонтных работ будет закрыт участок дороги по улице Мусина (бывшая Пехотная) от ул.Абулхаир хана до ул.Курмангалиева. - Протяженность участка 0,4 км. Капитальный ремонт проводит подрядная организация ТОО "Айдана". Работы планируется завершить в ноябре нынешнего года, - сообщили в акимате. - Просим население отнестись с пониманием за причиненные временные неудобства. Объезд транспортных средств будет осуществляться по улиц Абулхаир хана и Курмангалиева. Деньги на капитальный ремонт были выделены из местного бюджета.