Стоит отметить, в ходе проведения ОПМ в городе выявлено четыре места, где "продают" девушек.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, в ходе проведения ОПМ сотрудниками УБОП ДВД ЗКО были задержаны двое мужчин 1976 и 1991 года рождения за предоставление девушек для оказания платных интимных услуг в саунах города. - На задержанных возбуждены уголовные дела по статье 309 ч.1 УК РК "Организация или содержание притона для занятия проституцией и сводничество", наказание за это предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества, - отметили в пресс-службе ДВД ЗКО. - Кроме того, было выявлено 11 фактов приставаний в общественных местах для оказания услуг сексуального характера.