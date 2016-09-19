Иллюстративное фото из архива "МГ" По его словам, в ближайшие два года будет введено более 100 тысяч участков под ИЖС. Бишимбаев напомнил, что для дальнейшего обеспечения населения жильем поручено разработать единую программу жилищного строительства "Нұрлы Жер", интегрировав в нее все жилищные вопросы из действующих программ. "Основной акцент в программе будет перенесен с прямого финансирования строительства жилья за счет госсредств на стимулирование частных инициатив через решение следующих задач: стимулирование спроса через выдачу ипотечных займов БВУ и обеспечения субсидирование процентной ставки до приемлемого уровня; финансирование строительства кредитного жилья для вкладчиков АО "ЖССБК" и создание регионального фонда арендного жилья для наиболее уязвимых слоев населения; развитие индивидуального жилищного строительства путем подведения государством инфраструктуры. Реализация программы позволит разгрузить бюджет через привлечение частных инвестиций", - заявил Бишимбаев. "Для развития всех видов жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства, госпрограммой предусмотрено строительство инфраструктуры в районах массовой застройки. На эти цели в 2015-2016 годах выделено 151,8 миллиарда тенге. В 2016-2017 годах по итогам этой работы будет обеспечена дополнительно почти 101 тысяча новых участков под индивидуальное жилищное строительство, обеспеченное всей необходимой инженерной инфраструктурой. Инфраструктура будет подведена к уже выданным 57,4 тысячам земельным участкам и дополнительно даст новых 43,5 тысяч участков. В 2017 году для обеспечения необходимой инженерной инфраструктурой планируется направить 84 миллиарда тенге", - сказал министр. Бишимбаев отметил, что также идет строительство арендного,кредитного и коммерческого жилья. На эти цели в 2015-2016 годах выделено 444 миллиарда тенге, в том числе в 2015году – 122 и в 2016 году – 321 миллиард тенге. "По указанным направлениям в 2015-2017 годах запланирован ввод свыше 3,1 миллиона квадратных метров жилья, из них в 2015 году и за январь-август этого года введено 860 тысяч квадратных метров. До конца этого года будет дополнительно введено 488,7 тысяч квадратных метров жилья или порядка 8 тысяч квартир и в 2017 году будет введено 1,9 миллиона квадратных метров. В 2015 году выделено 122,5 миллиарда тенге, из них 92,5 миллиарда тенге – на строительство арендного жилья через АО "КИК" и 30 миллиардов тенге – на завершение ранее начатыхобъектов кредитного жилья через МИО для вкладчиков "Жилстройсбербанка", - заявил министр национальной экономики.