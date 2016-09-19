До 3 октября 2016 года эти банкноты являются законным платежным средством и используются для платежей и банковских операций на всей территории страны без каких-либо ограничений. Через 2 недели банкноты 2, 5 и 10 тысяч тенге 2006 года станут недействительными, сообщает Nur.kz. Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Данные банкноты можно обменять во всех филиалах Нацбанка не дожидаясь завершения их хождения в обращении. Затем в течении 12 месяцев с 4 октября 2016 года до 3 октября 2017 года включительно – указанные купюры подлежат обмену в любом банке второго уровня. Во всех филиалах Нацбанка РК банкноты номиналом 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года будут приниматься для обмена до 3 октября 2020 года, причем бесплатно, без взимания комиссии или платы за обмен. В соответствии с Кодексом республики Казахстан об административных правонарушениях отказ в приеме банкнот влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 5, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 10, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 25 месячных расчетных показателей. Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приеме, обмене и размене банкнот влечет штраф в размере 50 МРП.