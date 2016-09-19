Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 17 сентября в 6.30 утра на 56 километре трассы Уральск-Атырау возле поселка Янайкино Зеленовского района произошло ДТП. - Водитель автомобиля "Лэнд Ровер" 1995 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной "Митсубиси Натива". В результате аварии водитель "Митсубиси" 1975 года рождения погиб на месте ДТП. Два пассажира "Митсубиси" и один пассажир "Лэнд Ровера" были госпитализирован в областную больницу Уральска. Позже одного пассажира "Митсубиси" отпустили домой, - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО. Как стало известно, по факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".