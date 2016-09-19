Наши адреса: Автосалон Lifan и Chery - ул. - Шолохова 11/4, 8 (7112) 21-45-45, 21-55-55. Автосалон Renault – ул. Шолохова 41 , 8 (7112) 222-700, 8 747 508 00 00.

В этом году компания «Урал-Кров-Авто Плюс» стала не просто участником праздника, а одним из его основных спонсоров, помогая в организации городского гулянья.По уже ставшей доброй традиции сотрудники компании решили провести автовыставку под открытым небом, чтобы дать возможность увидеть одни из лучших моделей автомобилей, которые можно приобрести в их автосалонах.– На сегодняшней выставке жители и гости города могли увидеть знакомые многим уральцам автомобили Renault Duster и Sandero Stepway, Lifan X60, Lifan X50, Chery Tiggo, а также новинку сезона - российский кроссовер Renault Kaptur. Еще одна новая модель - Lifan Solano II скоро порадует автолюбителей нашей области, - говоритЖелающих узнать о полноприводном кроссовере Renault Kaptur и опробовать его на тест-драйве оказалось немало. Оно и понятно, новый Kaptur имеет выразительную оптику со светодиодными противотуманными фарами с функцией бокового света, широкие колесные арки, 17-дюймовые диски и защита кузова 360 градусов, а также предлагается в 19 вариантах окраски.– Наряду со стильным дизайном, Kaptur получил два мощных бензиновых двигателя 1.6 и 2.0 л в сочетании с 4 типами трансмиссиями, в том числе с бесступенчатой автоматической – CVT X-Tronic. Он имеет высокий уровень технического оснащения – ESP, ключ-карта с функцией «свободные руки», Renault Start и многое другое, - рассказываетНовый автомобиль прекрасно адаптирован к нашим дорогам: имеет мощную и надежную подвеску с большим запасом прочности и рекордный в классе дорожный просвет – 205 мм, что делает его лучшим в условиях бездорожья.Изрядно продрогших в осеннюю непогоду уральцев сотрудники компании угощали душистым горячим чаем и сладостями. А также рассказали, что автомобили можно приобрести не только за наличку, но и в кредит.– Мы продолжаем совместную акцию с нашим постоянным партнером - Евразийским банком - по льготной программе кредитования. Номинальная ставка составляет от 0,1%, первоначальный взнос - от 10%, сроком до 7 лет,- говоритСтоит отметить, что в автосалонах действует сезон осенних скидок. Выгода между автомобилями Lifan 2015 года выпуска и нынешнего года составляет до 1 миллиона тенге. Кроме того, действуют осенние скидки – 300 тысяч тенге на Renault Duster и 200 тысяч тенге на Sandero Stepway и Renault Logan.Хотите новый автомобиль без переплат и долгого оформления кредита? Приходите к нам, в автосалоны «Урал-Кров-Авто Плюс».На правах рекламы.