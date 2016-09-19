В ЗКО на трассе Уральск-Таскала машины тонут в воде

В редакцию портала «Мой ГОРОД» очевидцы прислали видео о том, как автомобили едут по затопленному участку объездной дороги Уральск-Таскала в сторону поселка Переметное, при этом уровень воды достигает капотов машин. VDUK03E6A6g Из-за ремонта трассы автомобили вынуждены проезжать по объездной дороге, которая оказалась в воде. Впрочем, в ЖКХ Зеленовского района заявили, что никаких затопленных участков на объездной дороге Уральск-Таскала нет, и откачку воды они не проводят. Как выяснилось позже, видео было снято месяц назад и как уверили в акимате района, в настоящее время дорога не затоплена. К слову, на строительство трассы Уральск-Таскала из нацфонда было выделено 23 млрд тенге. Максим СЕМЕНЯК