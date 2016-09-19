Фото с сайта Lada.kz В Мангистауской области жители Форта-Шевченко обнаружили на берегу моря мертвых тюленей. - 18-сентября заметил на городском пляже в г.Форт-Шевченко мертвых тюленей. В 50 метрах 3 тюленя, а дальше в примерно 500-х - еще 3. Не молодняк, вполне взрослые и большие животные. И около десятка мертвых рыб. Что это, снова отравление моря? - написал пользователь Kipchak. Очевидцы прислали на портал ужасающие фото.Фото с сайта Lada,kzФото с сайта Lada.kzФото с сайта Lada.kz