На этот раз АО "ЖТЭ" задолжало поставщику газа более полмиллиарда тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" В пресс-службе областного суда сообщили, что АО "Казтрансгаз Аймак" обратилось в специализированный межрайонный экономический суд ЗКО с иском на АО «Жайыктеплоэнерго» о взыскании долга за поставку газа в размере 510 млн тенге и неустойки - 8,4 млн тенге. - На суде стороны заявили ходатайство об урегулировании спора путем медиации. Процесс закончился заключением соглашения между сторонами, - пояснили в пресс-службе суда ЗКО. Стоит отметить, что это уже второй судебный процесс между АО "ЖТЭ" и АО "КазТрансГаз Аймак", который решается медиатором.