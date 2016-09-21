19-летнюю Любовь БАТКАЕВУ приговорили к трем годам ограничения свободы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в уральском городском суде, дело было рассмотрено 20 сентября судьей Гульнарой ГИМАТУТДИНОВОЙ. - Любовь БАТКАЕВОЙ было предъявлено обвинение по статье 419 ч.3 УК РК "Ложный донос". Суд приговорил девушку к трем годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля, - сообщили в суде. Напомним, Любовь БАТКАЕВА обратилась в полицию с заявлением о том, что 25 июня в перинатальном центре родила мальчика, и его уронила медсестра, от чего малыш умер, следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РК - "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". На допросе Любовь БАТКАЕВА давала уже другие показания, что якобы 16 июня ей стало плохо, и она поехала в город рожать, взяв с собой у родителей денег. После того, как показания потерпевшей стали путаться, была проведена судмедэкспертиза, чтобы определить, рожала ли Баткаева вообще. Из результатов стало ясно, что 19-летняя девушка вообще не была беременна и, соответственно, не рожала. На последнем допросе девушка призналась, что выдумала историю про беременность, роды и похищение новорожденного малыша.