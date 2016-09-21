Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как сообщили в прокуратуре, по факту взрыва и пожара на заправке Аксая было начато расследование по статье 156 УК РК - «Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть двух или более лиц». - В ходе расследования было установлено, что причиной пожара послужило возгорание бытового газового баллона. В настоящее время по делу проводится специальное расследование для определения степени вины владельца АГЗС . Им занимается управление по инспекции труда ЗКО, — рассказали в пресс-службе, при этом как именно на АГЗС появился бытовой газовый баллон в прокуратуре не уточнили. Отметим, что если по окончании расследования вина владельца газовой заправки будет доказана, то ему грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет. Взрыв на газозаправке в Аксае произошел в 15 часов 5 августа. Взорвались две емкости по 10 кубометров сжиженного газа в каждой. Двое мужчин 58 и 59 лет – получили тяжелейшие ожоги. Один из пострадавших работал оператором АЗГС, второй – водитель, который заправлял свою машину. Заправка принадлежит ТОО «Алау», которое арендовал ТОО «Криоген газ сервис». 8 августа вечером умер работник АГЗС– 58-летний мужчина, который при взрыве получил 75% ожогов кожного покрова. Ночью 10 августа в больнице скончался второй пострадавший при взрыве.  