- Но при тушении на территории ходили гражданские лица, посторонние люди. Наш сотрудник, который руководил пожаротушением, в рамках взаимодействия попросил сотрудников полиции обеспечить оцепление участка пожара и не допускать к месту посторонних лиц. Но был получен грубый ответ со стороны сотрудника полиции, что и привело к дальнейшему инциденту, который был зафиксирован на видео неизвестным лицом. Следует отметить, РТП (руководитель тушения пожара) в соответствии с п.115 Правил организации тушения пожаров, утвержденным приказом МВД от 26 июня 2017 г. № 466, является должностным лицом на пожаре и отвечает за исход тушения. При этом, допуск на территорию пожара посторонних лиц, которые могут быть подвержены к риску для жизни, не допустимо. Драки между пожарным и сотрудниками полиции не было. После словесной перепалки их разняли. Пожар потушили. Жертв и пострадавших нет, - рассказали в областном департаменте ЧС.

- Между двумя сотрудниками произошло недопонимание, пострадавших нет. По итогам служебной проверки сотрудник патрульной полиции привлечен к дисциплинарной ответственности. Решение в отношении пожарного принимается департаментом по чрезвычайным ситуациям, - отметили в ведомстве.

Инцидент произошел второго июля в микрорайоне Оркен Атырау. Очевидцы сняли на видео перепалку между пожарным и полицейским, в один момент огнеборец даже толкает силовика в грудь. После публикации видео в соцсетях в департаментах раскрыли подробности инцидента. Так, в ДЧС Атырауской области сообщили, что второго июля в жилом доме в произошел пожар - - горела крыша на площади 100 квадратных метров. Огнеборцы прибыв на место приступили к тушению возгорания.Между тем в департаменте полиции Атырауской области сообщили, что уже провели служебную проверку по данному факту, просмотрели и видеоролик в соцсетях и видео с жетонов самих полицейских и даже допросили всех сотрудников, выезжавших на место пожара.