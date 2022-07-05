Активный Южный циклон продолжит оказывать своё влияние практический на всю территорию Казахстана. Погода на 14 мая В стране ожидаются грозы, град, усиление ветра и шквал.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +23..+25 градусов, ночью похолодает до +9..+11. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +25..+27 градусов, ночью +16..+18 градусов. Ветер северный до 18 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +20..+22 градусов. Ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +24..+26 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.