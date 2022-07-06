Lada Kalina столкнулась с пассажирским автобусом, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой. Есть погибший ДТП произошло вечером восьмого июня на улице Жангир хана. Столкнулись пассажирский автобус маршрута №7 и Lada Kalina. Тогда полицейские рассказали, что водитель «Лады» не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом. В результате он скончался на месте происшествия от полученных травм. Автомобиль был оформлен на него, а вот прав на управление транспортным средством у него не было. Сейчас полицейские ищут свидетелей смертельной аварии.
- Проводятся следственные действия для объективности и полноты уголовного дела. Если вы являетесь свидетелем ДТП на указанной дороге или имеете видеозапись столкновения двух транспортных средств, просим приехать по адресу: улица Пугачева, 45, или связаться с нами по телефону: 98-41 -77,  8 (771) 109-23-35, - обратились полицейские к очевидцам.
Ведётся досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД».