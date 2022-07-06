В Уральске открылся комиссионный магазин. Там жители города могут продать свои б/у или новые вещи на выгодных условиях. Товары можно разместить в одном месте по адресу: Уральск, 4 микрорайон, дом 28, c 9:00 до 18:00. Здание автокомплекса URAL CAR CITY. Все подробности можно узнать по номерам телефонов - 8 7112 96 60 60 (внут. 214), 8 771 306 11 15 или на Instagram-станице @com.missia Как легко и просто продать вещи в Уральске?
Мы продлеваем акцию еще на месяц! До 1 августа - Комиссионный процент в магазине составляет всего 10%.
Какие товары принимает магазин? - Автотовары – шины, диски; - Различные авто-аксессуары; - Мелкая и Крупная бытовая техника – стиральные машинки, газ плиты; - Электроинструменты; - Мебель и другие товары; - Товары для дома и дачи; - Крупная и мелкая электроника и тд. - Теперь вы можете разместить свои товары в нашем магазине, чтобы не терять времени на каждого потенциального клиента. Мы в свою очередь стараемся продвинуть ваш товар и продать его как можно быстрее. У всех есть какие-то вещи, которыми уже давно не пользуемся, а ведь кому-то они как раз и нужны. Конечно можно выложить объявление, но многим неудобно отвечать на постоянные звонки, тратить время на показы, каждый раз водить посторонних людей. Все эти проблемы берёт на себя магазин, вы также можете дать объявление о продаже и направлять для просмотра в магазин. Тем более вы сами устанавливаете цену. Единственное правило – всё имеет свои недостатки, которые обязательно нужно указать, чтобы у покупателей было объективное представление о товаре. Также и для покупателей удобно в одном месте сразу посмотреть, к примеру, несколько холодильников или других товаров – не тратя время на поездки. Поэтому итог – с нами просто! При сдаче мебели или резины – комиссионный магазин предлагает свои услуги – химчистка мебели или чернение резины. Клиент вправе установить желаемую стоимость товара, главное, чтобы цена была объективная. Затем сотрудники магазина проверяют и принимают товары. - После реализации товаров клиенту приходит СМС о продаже. Стоит отметить, что договор между магазином и клиентом заключается на один год.