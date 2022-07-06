Земли будут предоставлять с 11 июля по 2 сентября этого года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске начнут выдавать земли по ИЖС Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате Уральска сообщили, что с 11 июля по 2 сентября с 9:00 до 13:00 в Центре занятости (Курмангазы, 173А) проведут приём заявлений для предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для 900 человек, зарегистрированных в специальной очереди. Список очереди размещён на официальном сайте акимата.  