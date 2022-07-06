Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации акимата г.Атырау, с 8:00 седьмого июля на реконструкцию будет закрыта автодорога по улице С.Датова. Общая протяженность четырехполосной дороги составляет 4,69 километра. В частности, на первом этапе ремонтные работы будут проводиться от проспекта Азаттык до улицы Кигаш и на втором - от улицы Баймуханова до улицы Абдрахманова. Строительство дороги ведет подрядная организация "Атырауинжстрой". По словам специалистов городского жилищно-коммунального хозяйства, в ходе реконструкции полностью будут сняты нижние слои асфальта. Также в рамках проекта предусмотрена пешеходная дорожка, 8 открытых и 4 закрытых остановок, установка современных уличных светильников. Отметим, что временно изменится движение и городских автобусных маршрутов. Работы будут проводиться поэтапно по плану.