Животное можно забронировать заранее, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сколько стоит жертвенный баран в Уральске Первый день одного из главных мусульманских праздников Курбан айт приходится на девятое июля. Праздник отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам. В течение трёх дней после намаза Курбан айт каждому мусульманину необходимо совершить жертвоприношение. Можно использовать верблюдов, коров (быков), баранов или коз (другие животные не годятся). Мясо жертвенного животного раздают нуждающимся семьям. В стране работает сайт qurban2022.kz для проведения церемонии жертвоприношения дистанционно. К слову, на сайте цена баранов составляет 75 тысяч тенге, КРС обойдётся вам в 395 тысяч тенге. В эту сумму входят услуги мясника. Остальные услуги (разделка, упаковка и доставка) предоставляются бесплатно. Что касается оффлайн жертвоприношения, то на сайтах объявлений уже появились публикации, в которых предлагают приобрести жертвенное животное, при этом скот можно забронировать заранее. Цены разные: бараны стоят от 40 тысяч тенге и выше, при этом продавец обещает упитанных животных. В основном их привозят из близлежащих районов, однако на сайте объявлений можно встретить и продавцов их Бокейординского и Жанибекского районов, которые каждый год привозят животных для продажи на жертвоприношение.
– Оптом баранов не продаю, только в розницу. Можно заранее приехать, выбрать барана и забронировать, а девятого июля приехать и забрать. Уже есть те, которые заказали баранов. Каждый год привожу животных, никто не жаловался, меня все знают, есть постоянные покупатели. Есть бараны едильбайской породы. Цены начинаются от 40 тысяч тенге и доходят до 70 тысяч тенге. Уступаю по возможности, - говорит продавец животных Ержан.
На рынке «Ел-ырысы» пока особого ажиотажа не наблюдается. Животных здесь, конечно, продают, но торговля идёт не бойко. Фото Медета МЕДРЕСОВА