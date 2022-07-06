Сегодня в Казахстане отмечается День столицы. К этой дате в акимате Бурлинского района приурочили церемонию вручения подвесок "Алтын алқа" и "Куміс алқа". Среди награжденных 83-х летняя Алима Дукенова, жительница нашего города, женщина получила подвеску "Алтын алқа". Аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов лично поздравил жительницу и вручил государственную награду, отметив в ходе церемонии высокую роль женщины - матери в обществе и воспитании детей. К сведению женщин Аксая, имеющих 6 и более детей: для сдачи документов на получение вышеуказанных наград вам необходимо обратиться по адресу: г. Аксай, пр. Абая, 3/1 (здание акимата города), кабинет 216.