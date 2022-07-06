По делу проходит один подозреваемый, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Начальник отдела теринспекции ЗКО погиб от огнестрельного ранения Утром 14 декабря прошлого года в 15 километрах от села Акжайык Теректинского района был застрелен начальник отдела территориальной инспекции ЗКО Серик Маженов. Его непосредственный начальник Кайрат Кадешев в тот же день сообщил, что инспектор находился в рейде. Однако в полиции опровергли эту информацию и заявили, что Серик Маженов и ещё двое мужчин охотились в Бударинском заповеднике. Во время перезарядки оружия 44-летний мужчина по неосторожности выстрелил и пуля попала в инспектора. Он был ранен в грудную клетку, от чего позже скончался. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности», он находится под стражей. Позже в министерстве экологии заявили, что Серик Маженов всё-таки был в рейде. В суде ЗКО сообщили, что дело предано в суд первого июля. По делу проходит один подозреваемый, обвиняется по части 1 статьи 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трёх лет либо лишением свободы на тот же срок.