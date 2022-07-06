- 6 июля в 9:55 в Жылыойском районе Атырауской области в 150 км от г.Кульсары в ТОО «Тенгизшевройл», на 42 участке завода 3-го поколения при проведении гидротеста на трубопроводе произошел срыв фланцевого соединения. В результате на месте погиб работник ТОО «Сенимды Курылыс» гражданин 1985 года рождения. В клинике ТОО «Тенгизшевройл» скончался работник ТОО «Агропром техника» гражданин 1985 года рождения и доставлены в клинику ТОО «Тенгизшевройл» работники ТОО «Onstream Kazakhstan», ТОО «Сенимды Курылыс», ТОО «Мукан сервис» граждане 1996, 1993 и 1996 годов рождения. В 13:15 воздушным судном ТОО «Тенгизшевройл» травмированный работник ТОО «Onstream Kazakhstan» 1996 года рождения, состояние которого оценивается как тяжелое, доставлен в хирургическое отделение областной больницы г.Атырау, - сообщили в Областном департаменте ЧС.

- Пострадавшие работники незамедлительно были доставлены в больницу ТШО, где получают необходимую медицинскую помощь. От имени руководства ТШО и наших сотрудников мы выражаем искренние и глубокие соболезнования семьям погибших, - сообщили в ТШО, отметив, что соответствующие государственные органы были должным образом проинформированы руководством подрядной организации в соответствии с законодательством РК.

По информации ДЧС Атырауской области, в ТОО «Тенгизшевройл» произошел срыв соединения трубопровода.Между тем в ТОО "Тенгизшевройл" отметили, что на строительной площадке во время гидроиспытательных работ с участием сотрудников подрядной компании Senimdi Kurylys и ее подрядных организаций произошел сброс давления, в результате которого пострадали три и погибли два сотрудника подрядных компаний.В компании добавили, что любые дополнительные вопросы следует направлять в подрядные компании и в соответствующие государственные регулирующие органы. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области рассказали, что по данному факту начато расследование по ч. 3 ст. 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".