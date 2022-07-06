Новая форма полицейских сделана максимально удобной и комфортной, при ее создании учитывались пожелания сотрудников, несущих службу в различных климатических условиях, а также изучением мирового опыта. Металлические изделия – жетоны, эмблемы, звезды и кокарды заменены на текстильные. При этом особое внимание уделено светоотражающим элементам по всему силуэту, что увеличивает уровень безопасности на дороге. В ходе смотра руководство проверило готовность сотрудников к службе, строевую подготовку и обеспеченность обмундированием. - Новая форма заметно отличается от предыдущей. Главное, что она очень комфортная и удобная для несения службы. Участковый инспектор и патрульный полицейский тесно работают с населением, занимаются профилактикой и выявлением правонарушений. В ней предусмотрено много отражающих элементов по всему силуэту, чтобы в ночное время было видно сотрудников издалека. Ведь зачастую при осмотре места полицейский находится на опасном участке дороги, а эти элементы увеличивают уровень безопасности. В новой форме это все предусмотрено, – отметил Абай Жусупов. На сегодня сотрудники патрульной полиции и участковые инспектора полиции оснащены форменным обмундированием на 100%, а остальные сотрудники полиции будут обеспечены новой формой по мере поступления.